米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が1月25日、自身のInstagramを更新し、一部で報じられた引退検討報道について言及した。投稿では英語で現状を説明し、引退報道を否定している。 【画像】ダルビッシュ有、17歳モデル息子と再会し笑顔の2ショット「パパそっくりのイケメンくん」「DNAは争えませんなぁ」 画像は試合前とみられる球場で、ベンチ付近に立つダルビッシュの姿が添えられている。ユニホー