○プラネット [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.4％にあたる9万株(金額で1億1205万円)を上限に、1月29日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○リガクＨＤ [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.86％にあたる428万4500株の自社株を消却する。消却予定日は2月13日。 ○アドテスト [東証Ｐ] 発行済み株式数の4.46％にあたる3414万1256株の自社株を消却する。消却予定日は2月6日。