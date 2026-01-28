日本相撲協会は、大相撲春場所の番付編成会議を開き、奄美市出身の福崎の新十両昇進を決めました。しこ名も「福崎」から「藤天晴」となります。新十両昇進が決まったのは「福崎」改め「藤天晴」です。奄美市出身の「藤天晴」は、1月の初場所で5勝2敗と勝ち越し10代で関取となりました。「藤天晴」は樟南高校3年生の時に佐賀国民スポーツ大会で高校日本一に。全日本相撲選手権ではベスト8に入り、2025年の春場所で初土俵