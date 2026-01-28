「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ season5』の#4が27日深夜に放送され、スタジオゲストとして出演したタレント・さとう珠緒（53）が、過去の恋愛修羅場や驚きのエピソードを明かした。【写真】顔出し！番組では資産20億円の“一夫多妻”家族に密着もこの日のスタジオには、さとうのほか、でんぱ組.incの元メンバー・最上もが（36）が出演。VTRを見届けた後、「結婚・家族」や「恋愛修羅場」をテーマにトークが展開された