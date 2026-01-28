衆院選の期日前投票がスタート。入場整理券がなくても投票できます。投票所のひとつ、熊本市役所別館駐輪場では有権者が宣誓書を記入し、一票を投じていました。地域によって入場整理券の発送が遅れていますが、はがきがなくても期日前投票をすることができます。■投票に来た人「期日前投票ができるのか分からなかったので、きょう市役所に来て聞いてみたらできるとのことだったので（投票に）来た」 ■熊本市選管・池邉