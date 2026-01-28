大相撲初場所25日まで行われた大相撲初場所（東京・両国国技館）で、視聴者が思わずほっこりする場面があった。千秋楽の午前中。「癒される」「かわいいの集合体」などと話題になった。懸賞本数が過去最多となる3355本に達するなど、盛り上がりを見せた初場所。全取組を中継した「ABEMA（アベマ）」の放送では、25日の千秋楽で視聴者が思わず反応するシーンがあった。序ノ口の取組開始を前に、花道の奥で出番を待つ力士たち