「ホロライブ」所属のVTuber・大空スバルさんが、28日までに自身のチャンネルを更新。スーパーファミコンの名作『スーパーマリオワールド』の実況をスタートし、ファンから笑いと歓喜の声が上がっている。【動画】『スーパーマリオワールド』の難易度に驚愕するスバルさん（12：46ごろ）『スーパーマリオワールド』は、1990年にスーパーファミコンのローンチタイトルとして発売。「マリオ」シリーズの人気キャラ「ヨッシー」が