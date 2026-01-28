日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」は、グループの転換点となる作品だ。3作ぶりに選抜制が採用され、センターには昨年3月に加入した五期生の大野愛実が抜てきされるなど、フォーメーションは大きく変わった。さらに、卒業を発表した二期生の松田好花にとっては、最後の参加シングルでもある。変化のタイミングを迎えたグループに対して、メンバーはどのような思いを抱いているのだろうか。表題曲に参加する二期生の金村