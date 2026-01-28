１月１２日の１勝クラスを勝ったヒシアイラ（牡、栗東・池江泰寿厩舎、父モーリス）はマーガレットＳ（２月２８日、阪神・芝１２００メートル）に向かう。白菊賞５着のメイショウハッケイは荻野極騎手で春菜賞（２月７日、東京）へ。菜の花賞７着のポペットはかささぎ賞（２月８日、小倉）に古川吉洋騎手で参戦する。同レースには２５日の未勝利戦を勝ったミトノリンも予定。