お笑い芸人のゆりやんレトリィバァが２８日、東京・新宿の歌舞伎町で自身が監督を務めた映画「禍禍女（まがまがおんな）」（２月６日公開、主演・南沙良）の公開直前大演説会に出席した。自身の恋愛経験を基にした初監督作品。昨年行われた第６２回台北金馬映画祭では日本人監督初のＮＥＴＰＡＣ賞を受賞するなど、同作はすでに海外の映画賞で４冠を獲得している。この日。歌舞伎町の屋外広場へ“選挙カー”に乗り込んで登場