音を立てて、激しく燃える住宅。炎と黒い煙が家全体から上がっています。28日午前8時前、駒ヶ根市赤穂の小平幸平さんの住宅で「煙が出ている」と、近所の人から消防に通報がありました。火はおよそ「2時間半後」に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。警察によりますと、焼け跡から身元の分からない1人の遺体が見つかったということです。近所の人によりますと、小平さんは1人暮らしで、体が不自由だったと