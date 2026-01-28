老朽化や教員の負担軽減のため、使わなくなった学校のプールが増えています。愛知県大府市の大東小学校では、プールがスケートボードやBMXが楽しめる練習場に生まれ変わりました。 ■「安心して遊べる場所を…」市民からの要望がキッカケに プールから生まれ変わった、スケートボードや自転車を使った競技「BMX」の練習場。プールの時の手すりやプールサイド