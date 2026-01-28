藤井サチさんが、自身のYoutubeチャンネルに『【結婚式】当日の花嫁メイク公開 全部見せちゃう！』の動画を投稿。自身の結婚式でのメイクの様子を公開！メイクさんが使用したコスメも教えてくれました。【関連記事】藤井サチ「アイシャドウは…」お仕事に使用したアイシャドウを紹介■涙袋に動画内に登場したのはこちら！colorgram/オールインワン涙袋メーカー01 税込1,100円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見る컬