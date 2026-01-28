FC町田ゼルビアは28日、スコットランドのリヴィングストンからオーストラリア人FWテテ・イェンギが期限付き移籍加入することを発表した。期限付き移籍期間は今月25日から6月30日までとなっており、町田での背番号は「99」に決定した。テテ・イェンギは2000年生まれの現在25歳で、身長197センチ・体重83キロの恵まれた体格を誇るセンターフォワード（CF）。母国のアデレード・コメッツFCとニューカッスル・ジェッツFCを経て20