京都サンガF.C.は１月28日、所属するFW原大智が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、同日をもってチームを離脱すると発表した。これまでFC東京、NKイストラ1961（クロアチア）、シント＝トロイデン（ベルギー）、アラベス（スペイン）に在籍してきた原は、2023年の夏に京都に加入。昨季は34試合で５得点・10アシストをマークしていた。昨年７月のE-１選手権でA代表デビューを飾った26歳FWの海外再挑戦に、S