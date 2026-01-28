大阪府は、令和８年度の高校入試について、今年１月１６日時点の進路希望調査の結果を公表しました。高校受験１月発表 全校掲載 令和８年度進路希望調査大阪府は、令和８年度の高校入試について、今年１月１６日時点の進路希望調査の結果を公表しました。進路希望調査は、大阪府公立中学校長会が毎年実施しているものです。それによりますと、大阪府内の中学校を今年３月に卒業する見込みの生徒は６万５１７１人で、少子化の影響を