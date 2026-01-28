ＭＲＯ北陸放送では選挙にまつわる有権者の素朴なギモンについて、専門家に取材し、見解を聞きました。今回は、冬の寒さや大雪が投票行動に与える影響、そして、SNSを使った選挙活動の影響の大きさについてです。冬の選挙投票のハードルについて有権者に話を聞きました。39才女性「子連れやと影響するんじゃないか。連れて行かないといけない投票にも。」74歳男性「老人、シニア層がどんな行動をするか」50代女性「受験生いると大