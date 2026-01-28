東京・野方警察署で、警察官に連れられうつむきながら歩く男。住居侵入と窃盗の疑いで逮捕された松崎幸治容疑者（58）です。松崎容疑者は2025年10月、東京・中野区にある住宅に、鍵が開いていた窓から侵入。クローゼットにあった現金約20万円の他、40万円相当の高級ブランドのネックレスを盗んだ疑いが持たれています。盗んだ現金は生活費やパチンコ、ガールズバーなどの費用に充てたとみられています。さらに、松崎容疑者の自宅か