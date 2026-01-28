俳優、黒沢年雄（81）が28日までにブログを更新。高市早苗首相へ対する思いを明かした。「特別擁護している訳ではないが!高市早苗さんの真剣さが僕には伝わる!」と前置きし「ジャーナリストも、評論家も他の政党もテレビのインタビューをうける大衆も…維新以外の多くの方々が高市さんを責める…自民党内にもいる…今解散したのには高市さんの特別な思いがあるからに他ならない…長くなるから説明しないが、今の時代にあった政策を