昨年１１月３０日のベゴニア賞（１勝クラス、東京競馬場・芝１６００メートル）で２勝目を挙げたドリームコア（牝３歳、美浦・萩原清厩舎、父キズナ）の、次走クイーンＣ・Ｇ３（２月１４日、東京競馬場・芝１６００メートル）の鞍上はクリストフ・ルメール騎手を予定していることが分かった。社台グループオーナーズが２８日、発表した。母ノームコアは１９年のヴィクトリアマイル、２０年の香港ＣとＧ１を２勝した名牝。１月