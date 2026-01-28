ソフトバンク２８日、福岡市内で、１軍から４軍のスタッフ、約８０人が一同に会する「プレイボールミーティング」（スタッフ会議）を実施。２月１日から始まるキャンプの振り分けも確認した。１軍相当のＡ組には日本ハムへ移籍した有原の穴を埋めるべく先発投手を多く招集。新助っ人の徐若熈、プロ３年目の前田悠伍らが抜てきされた。またベテラン、主力中心のＳ組（原則２月１４日から合流）を昨年に続いて設け、２月１４日