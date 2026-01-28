２８日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金後１：００）に、結婚５０周年を迎える俳優の岩城滉一（７４）と妻でタレントの結城アンナ（７０）が出演。ともに７０代となり、以前と変わった生活を語った。結城がモデルをしていた高校生の頃に出会い、２０歳で結婚。すぐに生まれた長女は今年で５０歳になるという。かつての岩城は、結城が午後９時頃に寝た後に東京・銀座に出かけ朝まで飲み、５時頃に帰宅するような生活