1月27日、「ひふみん」の愛称で親しまれた将棋棋士・加藤一二三さん（享年86）の通夜が、東京・千代田区の「カトリック麹町聖イグナチオ教会」で行われた。そこで弔辞を読んだ羽生善治九段（55）が通夜の後に明かした、加藤さんからの“賛辞”が話題を呼んでいる。羽生はプロ入り3年目の五段時代に加藤さんと初めて公式戦で対局している。これまで両者は、じつに21回もの対局を重ねてきた。弔辞では加藤さんを知ったのは「将棋を