ºòÇ¯£±£°·î²¼½Ü¤ËÎ¾¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬£²£¸Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢±Ô¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢½çÄ´¤Ê²óÉü¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÂÇ¤ÄÊý¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¡£¾¯¤·¤º¤ÄÌîµå¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤­¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¥È¥¹ÂÇ·â¤Ç¤Ï¶á¤¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡¢¼ê¸µ¤Ë½Å¿´¤¬¤¢¤êÆÈÆÃ¤Ê·Á¾õ¤Î¥Ð¥ì¥ë¥Ð¥Ã¥È¤ò½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¡£¡Ö¤ß¤ó