Ä¹Ìî»Ô¤ÎºÔÀî¥À¥à¸Ð¤Ë¥¹¥­ー¥Ð¥¹¤¬Å¾Íî¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É25¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¤«¤é28Æü¤Ç41Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏÄÉÅé½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿Ä¹Ìî»Ô¿®¹¹Ä®¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¤ÎÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤ä¶µ°÷¤Ê¤É¤ª¤è¤½20¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢°ÖÎîÈê¤Ë²Ö¤ò¼ê¸þ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢1985Ç¯1·î28Æü¤ÎÄ«¡¢ÆüËÜÊ¡»ãÂç³Ø¤Î¥¹¥­ー¼Â½¬¤Ç»Ö²ì¹â¸¶¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥¹¤¬¥«ー¥Ö¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥×¤·ºÔÀî¥À¥à¸Ð¤ËÅ¾Íî¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿46¿Í¤Î¤¦