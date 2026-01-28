ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤ÎÂè1²ó¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤Î»ØÌ¾½çÃêÁª¡£±¦¤ÏÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡áÅìµþÅÔÆâ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÎB¥ê¡¼¥°¤Ï29Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤Ç½é¤Î¿·¿Í¥É¥é¥Õ¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£½©¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·1Éô¡ÖB¥ê¡¼¥°¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀïÎÏ¶Ñ¹Õ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¡£¾å°Ì»ØÌ¾¸õÊä¤Ë¤Ï¡¢Åì³¤Âç¤ÎÀÖ´Ö¸­¿Í¡¢ÁáÂç¤Î´ä²°Íê¤é¤¬µó¤¬¤ê¡¢Á´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë1Éô¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤Î»ØÌ¾¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ