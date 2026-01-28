愛知・名古屋市で目撃されたのは、追突事故の瞬間です。赤信号で止まった直後、後ろの車が突っ込んできたのです。事故直後に撮影された写真では、追突した車のボンネットがめくれ上がり、バンパーが外れて目撃者の車の下にめり込んでいるのがわかります。目撃者：結構な衝撃だった。ドーン！と。後ろからおじいちゃんが突っ込んできた。目撃者によりますと、追突した車を運転していたのは70代の高齢男性。「（車から）全然出てこな