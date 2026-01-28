高校生を応援する企画、青春！未来へのパスポート。今回は、山形学院高校の女子卓球部に注目！ 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート山形学院高校・女子卓球部県内屈指の実力校の”強さの秘密”に迫る・・・！（山形） 県内屈指の実力校と言われるゆえんは何か？練習や選手たちの表情にその秘密が！？