ゆりやんレトリィバァ（35）が28日、東京・新宿の歌舞伎町で映画初監督作「禍禍女（マガマガオンナ）」（2月6日公開）公開直前！大演説会と題し、怪気炎を上げた。全国7都市で行った街頭演説の集大成として「禍禍女カー」と称した街宣車で登場。前日27日公示の衆院選の立候補者ばりに、主演の南沙良（23）ら出演者と「頑張ろう！頑張ろう！頑張ろう！」「アカデミー賞！アカデミー賞！アカデミー賞！取るぞ！」などと叫