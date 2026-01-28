ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、1月28日の放送に毎日新聞論説委員でノンフィクション作家の小倉孝保が出演した。トランプ米大統領の言動に対し、NATO（北大西洋条約機構）各国が怒りをあらわにしている件について解説した。 鈴木敏夫（文化放送解説委員）「トランプ米大統