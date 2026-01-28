¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡ÛÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô180ËüÉô¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥¬¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØÀµÈ¿ÂÐ¤Ê·¯¤ÈËÍ¡Ù¡ÊÃø¡§°¤²ìÂô¹ÈÃã¡Ë¤¬TV¥¢¥Ë¥á²½¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¡¢¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£Spotify¡¢ºîÉÊ¸ø¼°HP¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢OP¥Æ¡¼¥Þ¡¦Çµ»ç¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤Æ¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤ÈÃ«¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÀÄ½Õ¤ÎÍÍ»Ò¤¬Á¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë