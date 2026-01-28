Dos Monos¤¬ºòÇ¯È¯É½¤·¤¿2ºî¤ÎEP¤ò°ì¤Ä¤ËºÆ¹½À®¤·¡¢ÄÌ»»5ºîÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDos Moons (Full Moon)¡Ù ¤È¤·¤Æ¶ÛµÞ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¥Û¥é¡¼Ì¡²è³¦¤Îµð¾¢¡¦°ËÆ£½áÆó¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯º£ºî¤Ë¤Ï¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¯¥ë¡¼¤ò·Ð¤Æ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¤Î¸½ºßÃÏ¤¬¶¯Îõ¤«¤ÄÀÖÍç¡¹¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯¤ÎÁ°ºî¡ØDos Atomos¡Ù¤Ï¡¢ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î¸åÆ£ÀµÊ¸¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖAPPLE VINEGAR -Music Award-¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ºÇ¿·ºî¼ýÏ¿¤Î¡Ö