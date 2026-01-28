グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。1月24日（土）の放送は、ケツメイシ・RYOさんが登場！ 1月28日（水）リリースのアルバム『ケツノポリス14』について伺いました。（左から）潮紗理菜、RYOさん、遠山大輔◆「心の持ちようで人生はどうにでもなる」遠山：1月28日水曜日に、14枚目となるニューアルバム『ケツノポリス14』