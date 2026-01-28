ドル指数は低下一服、米ＦＯＭＣを控えて＝ロンドン為替 ドル指数は低下一服となっている。ロンドン朝方に９５．８５９まで下げたあとは、９６．２５４まで下げ渋る動きとなっている。前日終値９６．２１７付近へと戻している。このあとのＮＹ市場後半には米ＦＯＭＣの結果発表、続いてパウエルＦＲＢ議長の会見が控えている。注目イベントを目前にして、昨日までの急速なドル安の動きは一服している。 ドルインデックス＝