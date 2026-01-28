侍ジャパンで日本ハムの伊藤大海投手（２８）が２８日、超省エネ調整継続を掲げた。名護・先乗り自主トレで今年初のブルペン入り。ＷＢＣ球を使い、捕手を立たせて２２球、捕手を座らせて２球を投じた。「状態はすごくいいし、体も元気。盛り上がりすぎないというか、自分の中でちゃんとセーブして、一球一球の精度を上げていく」と、“伊藤流”のマイペース調整を強調した。２月１４日からの宮崎での侍合宿に向けて、「そこで