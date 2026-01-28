【新華社香港1月28日】中国香港で26〜27日、香港特別行政区政府と香港貿易発展局が共催する「第19回アジア金融フォーラム」が開かれた。世界の政財界リーダーや投資家、規制当局代表ら150人以上が参加し、国際金融協力や政策協調の推進に向けて意見を交わした。香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官は開幕のあいさつで、香港は「一国二制度」をユニークな強みとし、世界の企業が安心して事業展開し、円滑に発展でき