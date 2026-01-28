東京大学大学院の教授が、共同研究の見返りに高級クラブなどで接待を受けたとして逮捕されたことを受け、東大の総長が会見を行い「大学のガバナンスに問題があった」と謝罪しました。東京大学・藤井輝夫総長「大変申し訳ございませんでした」東大大学院の教授・佐藤伸一容疑者は、日本化粧品協会との共同研究を行うにあたり、高級クラブなどで繰り返し接待を受けたとして先週、警視庁に逮捕されました。これを受け28日、大学のトッ