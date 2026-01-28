金価格が史上最高値を更新しました。急激な円高ドル安により金の相場が高騰し、国内の金の小売価格が初めて2万8000円を超えました。国内の小売価格の指標となる田中貴金属工業が28日正午に公表した金1グラムあたりの価格は2万8403円でした。その後、午後2時には一段と値上がりし2万8473円に改定されました。田中貴金属は通常、朝の9時半と午後2時に金価格を公表していますが、28日は日中に大きく相場が動いたため、例外措置として