トヨタ自動車は「プリウス」およそ24万台について、意図せずドアが開く可能性があるとして、国土交通省にリコールを届け出ました。リコールの対象は、2022年11月から去年11月までに製造された「プリウス」23万9504台です。国交省によりますと、後ろのドアを開けるスイッチの回路設計が不十分で、スイッチ付近に水がたまったままドアを強く閉めると、回路内に水が入り、ショートすることがあるということです。最悪の場合、意図せず