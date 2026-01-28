記者会見するNHKの井上樹彦新会長＝28日午後、東京都渋谷区のNHK放送センター25日付で就任したNHKの井上樹彦新会長が28日、東京・渋谷のNHK放送センターで記者会見を開き「NHKが新しい公共メディアに進化していくため、創造力と実行力の両輪を強めたい」と決意を語った。NHKは同日、受信料「支払い督促」の2026年度の件数が2千件を超える見通しだと発表した。井上会長は視聴者の信頼に応えるためには、経営の根幹を支える受信