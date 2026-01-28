阪神の石井大智投手（２８）が２８日、沖縄県読谷村でクーガ芋畑の見学を行い、芋掘り体験をした。独立リーグ時代にはショウガ掘りのアルバイト経験もあり、「ショウガ掘ったのを思い出しました」と笑顔。「初めてだったんで、芋の方が難しかったです」と楽しんだ様子だった。クーガ芋は別名、琉球ヤムイモと呼ばれ、栄養価が非常に高いことで知られる。陸上のウサイン・ボルト氏もヤムイモを常食としていた。石井は昨季途中か