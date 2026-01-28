食欲を刺激する香ばしい香りを上げ、アツアツの鉄板で1枚1枚丁寧に焼き上げられていく焼き肉。1月29日の“い〜肉の日”を前に本格的な焼き肉メニューが楽しめるのは、東京・大田区にあるフードコートの中なんです。女性客が注文したのは焼き肉の定食。そして、ユニークな器に盛られたネギ塩豚タン丼も。ここは、焼き肉チェーン大手・牛角が手掛ける「牛角焼肉食堂」です。「焼肉ビビンバ丼」を注文していた女性客は、「おいしいで