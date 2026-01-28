俳優の岩城滉一（74）が23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に、妻の結城アンナ（70）とともに出演。妻に内緒で出場したバイクレースについて明かした。黒柳が「岩城さん、去年、バイクレースで優勝なさった…そのこと、ご存じなかったんだって？奥さま」と聞くと、岩城は「じつを言うと言ってなかったんです、俺。言えなくて」と明かした。黒柳が「打ち合わせの時、出ちゃったんだって？その話が」と言うと