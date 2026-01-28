B1東地区所属のアルバルク東京は1月28日、テーブス海が左足首関節捻挫と診断されたことを発表した。 兵庫県出身で現在27歳のテーブスは、188センチ85キロのポイントガード。東洋大学京北高校、プレップスクール、ノースカロライナ大学ウィルミントン校を経て、2020年に宇都宮ブレックスでプロキャリアをスタートさせた。2022－23シーズンに滋賀レイクスへ加入すると、翌シ