卵の価格が高騰する中、さらに値上がりするかもしれない事態が… 【写真を見る】AIが野鳥感知しレーザー照射･約1000万円かけ消毒液を自動噴射…“鳥インフルエンザ”で殺処分相次ぐ中｢やれるだけのことを…｣ 養鶏場での感染対策の取り組み 愛知・一宮市 （中道陸平記者 1月13日）「白い防護服を着た県職員が、鳥インフルエンザが確認された農場へ出発します」 1月13日、三重県津市内の養鶏場で致死率の高い「高病原