東京五輪代表で、昨年11月の全日本団体、種目別選手権を最後に競技を退いた元体操選手の芦川うらら（22）が1月26日、自身のInstagramを更新し、脊椎側弯症の矯正手術を受けることを報告した。投稿では「明日、脊椎側弯症の矯正手術を受けます」と明かし、体操人生と向き合った上での大きな決断であることを丁寧な言葉でつづっている。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響