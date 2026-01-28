28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比230円安の5万3470円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては111.29円高。出来高は2166枚となっている。 TOPIX先物期近は3511ポイントと前日比25.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は24.49ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5347
