長岡市で開催される野外音楽イベント『ながおか 米百俵フェス』が5月に開催することになり、日向坂46など出演アーティストが発表されました。 アーティストのライブや花火・そして食で盛り上がる『ながおか 米百俵フェス』。2025年から国営越後丘陵公園に場所を移し、開催時期を5月に変更しました。 第一弾のアーティストとして、日向坂46やWacciなどの出演が発表されました。 ■米百俵フェス 北牧裕幸