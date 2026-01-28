いわゆる「ゾンビたばこ」を使用した疑いで逮捕されたカープの選手・羽月隆太郎容疑者の自宅から薬物が押収されたことがわかりました。２７日夕方、広島市中区のマンションから出てきたシルバーの車。任意同行に応じ、警察署へと向かう羽月隆太郎容疑者です。その後、広島中央署で任意の取り調べを受け、逮捕されました。容疑は２０２５年１２月１６日ごろ、日本国内で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物の「エ