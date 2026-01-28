中国メディアの環球時報は28日、トランプ米大統領による「関税の奇襲」が韓国に強い不安を抱かせているとする記事を掲載した。記事はまず、トランプ米大統領が26日、韓国に対し、韓国の国会が両国間の合意による巨額の対米投資を含む貿易協定を承認しないことを理由として、自動車などへの関税を15％から25％に引き上げるとSNSで警告したことを取り上げた。そして、これに対し、韓国大統領府が27日、米政府から公式な通知や詳細な